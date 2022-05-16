В Запорожском направлении 15 мая захватчики не проводили активных боевых действий. Однако они били по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка.

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Оккупанты обстреливают Запорожскую область из авиации

Усилия авиации российских захватчиков сосредоточены на поражении промышленных и гражданских объектов в Запорожье. В частности, они нанесли авиаудар по населенному пункту Малиновка.

Кроме того, оккупанты работают над логистическим обеспечением войск, а также проводят контрбатарейную борьбу и разведку. В то же время захватчики 15 мая в очередной раз обстреляли Гуляйполе. Также во вражеские обстрелы попало село Верхняя Терса Пологовского района.

В результате десятки частных домов и помещения автотранспортного хозяйства получили значительные повреждения. Во многих гражданских разрушились придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки.

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Захватчики шантажируют мелитопольцев

Оккупационные власти Мелитополя пытаются шантажом получить лояльность местных. Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда избавиться от работы, ведь в город приехали многие переселенцы из Мариуполя, которые готовы сотрудничать с оккупантами . В течение 2 месяцев из Мелитополя выехала почти половина населения. В городе остались преимущественно пожилые люди или имеющие стариков.

Кроме этого, захватчики получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Россияне хотят создать фейковую картинку, будто гражданские стремятся присоединиться к России . На самом же деле это оккупантам нужно, чтобы окончательно подключить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

Местные рассказали, что в Энергодаре 16 мая российские военные ходили по квартирам и уводили мужчин. Оккупанты связывали им руки и вывозили в неизвестном направлении . Сейчас сообщают о 6 похищенных. Во время похищения захватчики держали проживающих в квартирах на автоматном прицеле. Также россияне роют окопы вокруг города и строят укрепления.

Кроме того, в Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не может выполнять свои функции в полном объеме. Его финансирование временно остановили, пока город не освободят от оккупантов. В настоящее время счета предприятия заблокированы. Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложили временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

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Подростки согласились сотрудничать с россиянами

В селе Инженерное Пологовского района местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. В частности, они передавали врагам информацию об покинутых домах и оставшихся в них ценностях. Местные рассказали, что несовершеннолетние также участвуют в мародерстве.

Напомним, что как за коллаборантство, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству – причем к ответственности будут привлечены и родители этих детей.

– отметили в ОВА.

В то же время в Запорожье, как и по всей Украине, 16 мая снова заработала система автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Так что жителей города призывали соблюдать скоростной режим. Обратите внимание, что максимальная разрешенная скорость движения в населенных пунктах составляет 50 километров в час.

"Победу нам придется бороться кровью и потом, сверхусилиями и страданиями, слезами и отчаянием, но мы вместе поборем, освободим, сохраним и победим! Держим строй!", - подытожили в ОВА.

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