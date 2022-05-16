На Запорізькому напрямку 15 травня загарбники не проводили активних бойових дій. Однак вони гатили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка.

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Окупанти обстрілюють Запорізьку область з авіації

Зусилля авіації російських загарбників зосереджені на ураженні промислових та цивільних об'єктів на Запоріжжі. Зокрема, вони завдали авіаудару по населеному пункту Малинівка.

Окрім цього, окупанти працюють над логістичним забезпеченням військ, а також проводять контрбатарейну боротьбу та розвідку. Водночас загарбники 15 травня вкотре обстріляли Гуляйполе. Також під ворожий обстріл потрапило село Верхня Терса Пологівського району.

Внаслідок цього десятки приватних будинків та приміщення автотранспортного господарства зазнали значних ушкоджень. У багатьох цивільних зруйнувалися прибудинкові території, гаражі та інші господарчі будівлі.

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Загарбники шантажують мелітопольців

Окупаційна влада Мелітополя намагається шантажем отримати лояльність місцевих. Працівників бюджетних установ, переконують, що вони можуть назавжди позбутися роботи, адже в місто приїхали багато переселенців із Маріуполя, які готові співпрацювати з окупантами. Водночас потягом 2 місяців з Мелітополя виїхала майже половина населення. У місті залишилися переважно літні люди або ті, хто має стареньких родичів.

Окрім цього, загарбники отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Росіяни хочуть створити фейкову картинку, буцімто цивільні прагнуть приєднатися до Росії. Насправді ж це окупантам потрібно, щоб остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", аби знищити енергетичну систему України.

Місцеві розповіли, що в Енергодарі 16 травня російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків. Окупанти зв'язували їм руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про 6 викрадених. Під час викрадення загарбники тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі. Також росіяни риють окопи навколо міста та будують укріплення.

Окрім цього, в Енергодарі КП "Єдині інформаційні системи" більше не може виконувати свої функції в повному обсязі. Тож його фінансування тимчасово зупинили, поки місто не звільнять від окупантів. Наразі рахунки підприємства заблоковані. Працівникам, які хочуть працювати в межах українського законодавства, запропонували тимчасово перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.

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Підлітки погодилися співпрацювати з росіянами

У селі Інженерне Пологівського району місцеві підлітки пішли на співпрацю з окупантами. Зокрема, вони передавали ворогам інформацію про покинуті домівки та цінності, які в них залишилися. Місцеві розповіли, що неповнолітні також беруть участь у мародерстві.

Нагадаємо, що як за колаборантство, так і за мародерство доведеться відбувати покарання за українським законодавством – причому до відповідальності будуть притягнуті й батьки цих дітей,

– наголосили в ОВА.

Водночас у Запоріжжі, як і по всій Україні, 16 травня знову запрацювала система автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Тож жителів міста закликали дотримуватися швидкісного режиму. Зауважте, що максимальна дозволена швидкість руху в населених пунктах становить 50 кілометрів за годину.

"Перемогу нам доведеться виборювати кров'ю і потом, надзусиллями й стражданнями, сльозами та розпачем, але ми разом поборемо, звільнимо, збережемо і переможемо! Тримаймо стрій!", – підсумували в ОВА.

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