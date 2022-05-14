Эта встреча случилась 7 мая и была лишь случайностью. Об этом рассказал 24 каналу экскомандир полка добровольцев Максим Жорин.

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Уничтожили их технику и многих убили

Невероятное стечение обстоятельств причинило немало страданий оккупантам. Вероятно, после бегства из Киевской области это подразделение переукомплектовали на территории России. Впоследствии враги пошли в наступление на другом направлении и потерпели неудачу.

Они, как и тогда, получили от нас на орехи, точно так же и 2 дня назад (7 мая – 24 канал). Мы сожгли два их танка, несколько БМП и набили кучу личного состава,

– рассказал Жорин.

Он добавил, что не всех противников там удалось убить. Однако группа оккупантов для спасения вынужденно отступила на несколько населенных пунктов назад.

Рассказал и о пленных врага

Также командир отметил, что встречаются служащие врага, которых удается взять в плен. По словам Жорина, у его подразделения уже было примерно 10 таких лиц – среди них как так называемые "ДНРовцы", так и россияне – кадыровские военные, наемники.

Однако по состоянию на май пленные уже перестали оправдываться тем, что якобы не знали, куда едут. Все подразделения совершенно сознательно идут в бой.

Честно говоря, последний раз об учениях и подобном бреде мы слышали еще в Киевской области. Здесь, в Запорожской области, от пленных такого бреда нет,

– подчеркнул служащий.

По его словам, неизменными теперь являются другие фразы от оккупантов. Все они стали жаловаться, что не желали совершать военные преступления. Мол, это был только приказ, который нужно было исполнить.

Враг накапливает силы в Запорожской области

В настоящее время в Запорожской области идут интенсивные обстрелы. Только за день 11 мая российские войска ракетными обстрелами разрушили 50 домов в одном из сел региона.

Однако также, предположительно, готовятся начать массированное наступление в этом регионе. В отчете за сутки 12 мая Запорожская ОВА отметила, что россияне стягивают там все больше военной техники и солдат.

Обратите внимание! Полный текст эксклюзивного интервью Максима Жорина 24 каналу можно прочитать по этой ссылке.

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