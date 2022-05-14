Ця зустріч трапилася 7 травня та була лише випадковістю. Про це розповів 24 каналу екскомандир полку добровольців Максим Жорін.

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Знищили їхню техніку та багатьох вбили

Неймовірний збіг обставин завдав чимало страждань окупантам. Ймовірно, після втечі з Київщини цей підрозділ переукомплектували на території Росії. Згодом вороги пішли в наступ на іншому напрямі та зазнали невдачі.

Вони, як і тоді, отримали від нас на горіхи, так само і 2 дні тому (7 травня – 24 канал). Ми спалили два їхніх танки, декілька БМП і набили купу особового складу,

– розповів Жорін.

Він додав, що не всіх ворогів там вдалося вбити. Проте група окупантів задля порятунку вимушено відступила аж на декілька населених пунктів назад.

Розповів і про полонених ворогів

Також командир зазначив, що трапляються службовці ворога, яких вдається взяти в полон. За словами Жоріна, в його підрозділу вже були приблизно 10 таких осіб – серед них як так звані "ДНРівці", так і росіяни – кадировські військові, найманці.

Проте станом на травень, полонені вже перестали виправдовуються тим, що нібито не знали, куди їдуть. Усі підрозділи абсолютно свідомо ідуть у бій.

Чесно кажучи, останній раз про навчання і подібну маячню ми чули ще в Київській області. Тут, у Запорізькій області, від полонених такої маячні немає,

– підкреслив службовець.

За його словами, незмінними тепер є інші фрази від окупантів. Усі вони почали скаржитися, що не хотіли коїти воєнні злочини. Мовляв, це був лише наказ, який необхідно було виконати.

Ворог накопичує сили на Запоріжжі

Наразі в Запорізькій області йдуть інтенсивні обстріли. Лише протягом дня 11 травня російські війська ракетними обстрілами зруйнували 50 будинків в одному із сіл регіону.

Проте також, ймовірно, готуються почати масований наступ у цьому регіоні. У звіті за добу 12 травня Запорізька ОВА зазначила, що росіяни стягують там все більше військової техніки та солдатів.

Зверніть увагу! Повний текст ексклюзивного інтерв'ю Максима Жоріна 24 каналу можна прочитати за цим посиланням.

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