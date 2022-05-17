На Запоріжжі ліквідовано ще 20 російських військових

У пресслужбі Сил оборони Запорізького краю повідомили, що українські воїни продовжують виконувати завдання з відсічі та стримання російської збройної агресії.

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Протягом 16 травня Збройним Силам України вдалося вбити 20 російських військовослужбовців на Запоріжжі. Ще 33 російських окупантів зазнало поранень.

Також ЗСУ знищили чимало техніки збройних сил Росії, зокрема:

5 танків;

1 самохідну артилерійську установку;

5 бойових броньованих машин;

8 одиниць автомобільної техніки;

3 міномети.

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