У Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в області. Там українські захисники продовжують героїчно боротися з російськими військами.

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Українські бійці дають гідну відсіч ворогу

На Запорізькому напрямку російські окупанти обстрілювали українські позиції з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Також вони намагалися вести контрбатарейну боротьбу. Водночас загарбники продовжують інженерне обладнання зайнятих позицій.

Проте бійці ЗСУ дають ворогам гідну відсіч. Зокрема, нещодавно військові гірсько-штурмової Закарпатської бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю здійснили вогневу атаку позицій російської армії. Загарбники були змушені тікати, залишивши практично неушкоджену БМП-3 з повним боєкомплектом, документами, особистими речами та зброєю, зокрема:

гранатометами,

мінами,

вогнеметом.

Також 15 травня військові Сил оборони знешкодили ще одну БМП-3 з повним боєкомплектом.

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Загарбники підірвали дорогу

В Оріхові росіяни артударами пошкодили 3 відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади. Окрім цього, впродовж усієї доби 14 травня вони гатили по Гуляйполю та трощили цивільну інфраструктуру.

Ворожий обстріл пошкодив житлові будинки цивільних. Прямі ракетні удари повністю зруйнували деякі приміщення. Також окупанти пошкодили прибудинкову територію та гаражі мирних жителів. Проте інформація щодо постраждалих поки в ОВА не надходила.

Водночас у селі Мала Токмачка ворожий артилерійський обстріл пошкодив господарчу будівлю на території Оріхівської виправної установи.

Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як зі сторони Поліг, так і зі сторони Гуляйполя. Глибина руйнувань – близько півтора метра,

– розповіли в ОВА.

Так росіянам вдалося відрізали село, а також транспортне сполучення між Пологами та Гуляйполем.

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Окупанти та колаборанти почали конфліктувати

На Запоріжжі між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Адже вони не хочуть поступатися першістю один одному.

Зокрема, відомий у Запоріжжі зрадник Володимир Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Євгена Балицького в тому, що через нього дорогою з Москви до Мелітополя "загубилися" обіцяні виплати по 10 тисяч рублів. Гроші колаборантам обіцяли виплатити до 9 травня.

"Нам, українцям, вкрай важливо зберігати єдність і не розповсюджувати зраду, адже саме розділення нації й прагнуть росіяни. Тож тримаймо стрій! Разом до перемоги!", – підсумували в Запорізькій ОВА.

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