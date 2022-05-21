Батальйон білоруських добровольців увійшов до складу Збройних сил України ще в березні. Його назвали на честь національного героя та одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, українців та литовців.
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Батальйон Калиновського став полком
Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського реорганізували в полк.
Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу створення національної військової частини. Оголошується створення Білоруського полку імені Кастуся Калиновського,
– мовиться у повідомленні.
До складу полку увійдуть:
- батальйон "Літвін";
- батальйон "Волат".
"Перемога буде за нами. Хай живе Білорусь! Слава Україні!", – підсумували захисники.
Полк Кастуся Калиновського реорганізували у батальйон: дивіться відео
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Війна в Україні: останні новини
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на Півдні та Сході України. Зокрема, вони намагаються вести наступ вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Водночас загарбники обстрілюють населені пункти з артилерії.
- Також росіяни обстрілюють Сумщину. Окрім цього, вони вдруге спробували прорвати кордон. Однак українським захисникам вдалось зупинити їхній наступ. Попри це, найближчим часом штурм може відновитися.
- За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, окупанти не мають переваги у повітрі. Однак ризик ворожих ракетних ударів залишається на всій території нашої держави.
- Водночас українські бійці продовжують знищувати російських загарбників. Зокрема, на Запоріжжі українські бійці знешкодили приблизно 50 російських військових та знищили 20 одиниць ворожої техніки.
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