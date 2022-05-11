Про це повідомив речник президента Чехії Їржі Овчачек у соцмережі.

До теми Замість вигнаної Росії: Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини

Зазначимо, що чехи мають просити дозволу вступити до лав армії іншої країни на підставі закону про військову службу та її забезпечення. Для цього потрібно написати заяву та отримати дозвіл очільника країни.

Зокрема, 11 травня президент Чехії дозволив 103 громадянам своєї країни приєднатися до ЗСУ

Проте, як наголосив Їржі Овчачек, це рішення президента ще підлягає контрасигнації (має бути закріплене підписом – 24 канал) прем’єр-міністра Чехії.

Що відомо про добровольців з інших країн

До слова, ще 14 квітня чеські дипломати повернулися до Києва та підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни перед будівлею посольства. Окрім того, голова чеського парламенту Мілош Вистрчіл побував у знищеному Ірпені.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян дружніх держав, щоб вони приїхали в Україну і разом з хоробрими Збройними Силами боролися та перемагали російських окупантів.

Ще на початку березня в Україну прибули добровольці із понад 50 країн світу. Вони допомагають українцям у боротьбі з російськими загарбниками. Усі добровольці долучаються до лав Інтернаціонального легіону оборони. Зокрема, люди прибувають з Польщі, країн Балтії, з далеких країв, зі Скандинавії, Великої Британії, США тощо.

Деякі іноземці вирішили публічно розповісти свої історії. До прикладу, Сандра вирішила вирішила воювати за України, коли побачила перші кадри наступу Росії. Жінка спеціально приїхали заради цього з однієї із північноєвропейських країн.

Додамо, що іноземці, які бажають стати пліч-о-пліч з українськими воїнами, щоб перемогти Росію, яка погрожує всій Європі, можуть вступити до Інтернаціонального легіону тероборони. Як це зробити – читайте у статті.

Відео до теми – стало відомо, що США постачають Україні