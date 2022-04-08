Мало того, йдеться не лише про чоловіків, а й про жінок. Одна із таких вже приїхала й виконує завдання. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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Знайомтесь, Сандра приїхала захищати Україну з північної європейської країни… Вона вже виконує бойові завдання – більше сказати не можемо,

– зауважила Маляр.

Вона також додала, що публічність – це свідомий вибір дівчини.

Сандра, як і увесь цивілізований світ, була вражена кадрами перших днів наступу Росії на Україну. Не довго думаючи вирішила їхати до України і захищати демократію та цивілізовані цінності від російського варварства.



Маляр розповіла про військову з іноземного легіону / Фото з фейсбуку Ганни Маляр

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