Более того, речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах. Одна из таких уже приехала и выполняет задание. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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Знакомьтесь, Сандра, приехала защищать Украину из северной европейской страны… Она уже выполняет боевые задания – больше сказать не можем,

– заметила Маляр.

Она также добавила, что публичность – это осознанный выбор девушки.

Сандра, как и весь цивилизованный мир, была поражена кадрами первых дней наступления России на Украину. Недолго думая решила ехать в Украину и защищать демократию и цивилизованные ценности от российского варварства.



Маляр рассказала о военной из иностранного легиона / Фото из фейсбука Анны Маляр

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