Об этом сообщил спикер президента Чехии Иржи Овчачек в соцсети.

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Отметим, что чехи должны просить разрешения вступить в ряды армии другой страны на основании закона о военной службе и ее обеспечении. Для этого необходимо написать заявление и получить разрешение руководителя страны.

В частности, 11 мая президент Чехии разрешил 103 гражданам своей страны присоединиться к ВСУ

Однако как подчеркнул Иржи Овчачек, это решение президента еще подлежит контрассигнации (должно быть закреплено подписью – 24 канал) премьер-министра Чехии.

Что известно о добровольцах из других стран

К слову, еще 14 апреля чешские дипломаты вернулись в Киев и подняли бело-красно-синий национальный флаг своей страны перед зданием посольства. Кроме того, глава чешского парламента Милош Выстрчил побывал в уничтоженной Ирпене.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам дружественных государств, чтобы они приехали в Украину и вместе с храбрыми Вооруженными силами боролись и побеждали российских оккупантов.

Еще в начале марта в Украину прибыли добровольцы из более чем 50 стран мира. Они помогают украинцам в борьбе с российскими захватчиками. Все добровольцы присоединяются к рядам Интернационального легиона обороны. В частности, люди прибывают из Польши, стран Балтии, из дальних краев, из Скандинавии, Великобритании, США и т.д.

Некоторые иностранцы решили публично поведать свои истории. К примеру, Сандра решила воевать за Украину, когда увидела первые кадры наступления России. Женщина специально приехали ради этого из одной из североевропейских стран.

Добавим, что иностранцы, желающие стать бок о бок с украинскими воинами, чтобы победить Россию, угрожающую всей Европе, могут вступить в Интернациональный легион терробороны. Как это сделать – читайте в статье.

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