Чехия будет сохранять за собой место до конца 2023 года

Генассамблея ООН 10 мая избрала Чехию членом Совета по правам человека. В пресс-службе Совета по правам человека сообщили, что Чехия будет сохранять за собой место до конца 2023 года, то есть на период действия мандата России.

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Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чехия будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства иностранных дел Чехии сообщили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.

Также глава чешского МИД Ян Липовский поблагодарил страны-члены ООН за их доверие. Он анонсировал совещание 12 мая касательно нарушений прав человека в результате российской агрессии против Украины.

Защита прав человека – приоритет правительства Чехии,

– написал Липавский в твиттере.

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

В Украине на фоне войны с Россией решили снизить влияние Москвы в международных организациях. Поэтому МИД Украины требовало исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Украину сразу поддержали Соединенные Штаты Америки и Латвия .

7 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.

Соответствующее решение поддержали 93 страны-члена ООН, в том числе все европейские государства. В то же время 55 государств воздержались от голосования, а еще 24 выступили против.

Голосование прошло после того, как стали известны последствия зверств российских военных в Киевской области. Президент Владимир Зеленский назвал справедливым решение исключить Россию из правозащитного органа. Глава государства подчеркивал, что Россия проигрывает даже на площадках, которые считала комфортными для себя.

Изгнание России из Совета ООН по правам человека приветствовал президент США Джозеф Байден. Он отметил, что этот шаг продемонстрировал, что циничная война Владимира Путина против Украины превратила Россию в изгоя.

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