Президент добавил, что страна-террористка постепенно проигрывает даже на площадках, которые считала комфортными для себя. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, сообщает 24 канал.

К теме Генассамблея приостановила членство России в Совете ООН по правам человека

Зеленский прокомментировал исключение России из Совета ООН по правам человека

Зеленский отметил, что 7 апреля украинцы узнали достаточно неплохую дипломатическую новость – Генассамблея ООН приняла решение об остановке членства России в Совете по правам человека.

Вполне логично. Совершенно справедливо. Но тоже не без борьбы за это решение. Благодарен тем государствам, которые поддержали это. Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека,

– заметил глава государства.

По его словам, вероятно, это когда-нибудь изменится. Однако Россия и ее военные пока являются самой большой угрозой на планете для свободы, безопасности и концепции прав человека как таковой.

"После Бучи это уже очевидно. А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке... Там гораздо страшнее. Еще больше жертв российских оккупантов. А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные натворили в Мариуполе?" – отметил Зеленский.

Президент подытожил, что почти на каждой улице в Мариуполе – такие же страшные преступления и жестокость, которые видел мир в Буче и других городках Киевщины после ухода оккупантов.