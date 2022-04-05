Страна будет голосовать за такое предложение соответственно. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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Латвия поддерживает исключения России из Совета ООН по правам человека и будет голосовать. Это страна, которая начала войну против Украины, грубо и системно нарушает права человека,
– написал он.
Ринкевичс также добавил, что военным преступлениям не место в Совбезе ООН.
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