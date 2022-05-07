Краткое заявление 6 мая опубликовал в твиттере постоянный представитель Франции в Совбезе ООН. Текст напоминает, что все государства-члены должны взять на себя обязанность разрешить конфликт мирным способом.

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Заявление Совета Безопасности ООН

В заявлении говорится, что Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности в Украине.

Он напоминает, что все государства обязались разрешать свои споры мирными средствами. Он поддерживает усилия генерального секретаря ООН относительно мирного решения проблемы,

– говорится в заявлении.

Как сообщает Reuters, заявление согласовали, несмотря на обострившийся дипломатический спор после того, как 24 февраля Россия начала наступление на Украину. Государство-агрессор, к слову, тоже поддержало предоставленный текст.

Вместе с тем следует отметить, что в предоставленном Норвегией и Мексикой заявлении отсутствует самое главное – слово "война". В Совбезе до сих пор оперируют термином "спецоперация". В то же время, в своем выступлении на заседании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал действия России "абсурдной войной". Кроме того, он рассказал о катастрофе в Мариуполе, отметив, что до эвакуации население города жило под постоянными обстрелами и в условиях нехватки воды, еды и без санитарных условий.

Кислица раскритиковал Совет Безопасности ООН за бездействие

Учитывая всю абсурдность ситуации, неудивительно, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица продолжает критиковать политику организации.

Накануне он напомнил, что Россия уже выпустила по Украине более 2000 ракет, и большинство из них ударили по гражданской, а не военной инфраструктуре. Кислица отметил, что ракетный терроризм России должен быть наказан решительными санкциями.

К сожалению, ООН не прислушалась к призывам представителя Украины и подтвердила его тезис о том, что Совет безопасности "способен лишь выражать глубокую обеспокоенность", что, по его мнению, подрывает его авторитет.

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке: что следует знать

5 мая в 22:00 началось очередное заседание Совбеза ООН. Делегации со всего мира прибыли в США.

В ходе заседания обсуждались проблемы защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры в Украине.

На заседании выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который рассказал, что из Украины эвакуировали около 500 гражданских лиц.

Украину представлял дипломат Сергей Кислица.

В настоящее время Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проводит сбор доказательств и свидетельств по поводу действий, которые совершили российские оккупанты после вторжения в Украину.

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