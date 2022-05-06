По информации дипломатов, Совет Безопасности, включая Россию, которая имеет право вето и может заблокировать любое неприемлемое для себя решение, согласился выразить "глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине".

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Что известно о заявлении Совбеза ООН

В заявлении содержится упоминание, что все государства-члены должны взять на себя обязанность разрешить конфликт мирным способом. Кроме того, Совбез должен найти консенсус и присоединиться к поддержке Украины.

Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности Украины,

– говорится в очерке.

Как сообщает Reuters, заявление было согласовано, несмотря на обострившийся дипломатический спор после того, как 24 февраля Россия начала наступление на Украину. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал это вторжение "абсурдной войной".