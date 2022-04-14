Так, в наше государство прибыли спикер Сената Польши Томаш Гродский и глава чешского парламента Милош Выстрчил. Они побывали и в уничтоженном Ирпене.

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Главы парламентов Польши и Чехии побывали в уничтоженном Ирпене

Во время визита в город их сопровождал городской глава Ирпеня Александр Маркушин. Он рассказал им о зверствах российской армии и выразил международным гостям благодарность за поддержку.

Только что рассказал о военных преступлениях рашистов в Ирпене спикеру Сената Польши Томашу Гродскому и председателю чешского парламента Милошу Выстрчилу, посетившим наш город,

– написал Маркушин.

Он также поблагодарил их за распространение информации о жестокости и бесчеловечном поведении оккупантов в Украине. А также за поддержку женщин и детей, которые стали беженцами из-за войны.

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