В частности, белорусский батальон имени Кастуся Калиновского увеличился и стал полком . Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционный журналист Франек Вячорка.

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По его словам, он находится на постоянной связи со всеми воюющими на стороне Украины группировками. Кроме полка Калиновского (в состав которого вошли батальоны "Литвин" и "Волат") есть еще отряд из добровольцев – полк "Погоня". Они пока не приступили к активным боевым действиям, но еще тренируются.

Есть несколько групп белорусов в территориальной обороне, в международном регионе.

По нашим оценкам, по меньшей мере 1 500 белорусов сейчас воюют на стороне Украины,

– сказал Вячорка.

Желание белорусских добровольцев бороться с украинцами против российских оккупантов поддержала оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал их "сумасшедшими гражданами".

Не стоит забывать и о партизанах

Более того, как добавил журналист, среди белорусов есть и множество тех, кто ведет партизанскую войну.

Вечерко также рассказывал, что Александр Лукашенко уже окончательно принял правила игры Путина . Однако он считает вторжение армии Беларуси в Украину маловероятным.

По меньшей мере, 1500 белорусов воюют на стороне Украины: смотрите видео

Белорусы не хотят воевать против Украины