Зокрема, білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського, збільшився й став полком. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиційний журналіст Франек Вячорка.
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За його словами, він перебуває на постійному зв'язку з усіма угрупованнями, що воюють на боці України. Окрім полку Калиновського (до складу якого увійшли батальйони "Литвин" та "Волат"), є ще загін із добровольців – полк "Погоня". Вони поки не приступили до активних бойових дій, але ще тренуються.
Також є декілька груп білорусів у територіальній обороні, у міжнародному регіоні.
За нашими оцінками, щонайменше 1 500 білорусі зараз воюють на боці України,
– сказав Вячорка.
Бажання білоруських добровольців боротися разом з українцями проти російських окупантів підтримала опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав їх "божевільними громадянами".
Не варто забувати й про партизанів
Ба більше, як додав журналіст, серед білорусів є й безліч тих, хто веде партизанську війну.
Вячорка також розповідав, що Олександр Лукашенко вже остаточно прийняв правила гри Путіна. Однак він вважає вторгнення армії Білорусі в Україну малоймовірним.
Щонайменше 1500 білорусів воюють на боці України: дивіться відео
Білоруси не хочуть воювати проти України
- Білоруська армія не хоче воювати за інтереси Путіна, і тим більше – проти українців.
- Ще у березні 2022 року понад 60% військових Білорусі відмовились наступати на Україну.
- Втім, тоді у них надходив наказ готуватись до втручання. Про це ексклюзивно розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.
- Разом з тим заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 26 травня підтвердила, що загроза з території Білорусі залишається.
- Також про ситуацію із загрозою з Білорусі висловлювався радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.