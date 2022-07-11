"Шок, який ми всі відчуваємо"

Церемонія прощання для родини та близьких друзів відбудеться 12 липня. На Кубі та в Бразилії оголосили національний траур через вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії.

Важливо Сіндзо Абе – вбивство самурая

Світові лідери виголошують свої співчуття, з цією метою до Японії прилетів державний секретар США Ентоні Блінкен.

Президент Байден попросив мене особисто, від імені президента, від імені американського народу висловити співчуття з приводу смерті колишнього прем'єр-міністра Абе. Я поділився з нашими японськими колегами почуттям втрати і шоку, які ми всі відчуваємо при цій жахливій трагедії,

– сказав він.

Джо Байден підписав лист співчуття / Фото CNN

Політики висловили співчуття

Блінкен передав родині Сіндзо Абе і прем'єр-міністрові Японії листи співчуття від президента США.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо зазначив, що продовжить приймати виклики, які не встиг завершити Абе.

Президент Тайваню Цай Ін Вень також висловив співчуття родині колишнього прем'єр-міністра Абе і зазначив, що наказав усім державним установам і державним школам Тайваню приспустити національні прапори.

Церемонія прощання з Сіндзо Абе / Фото CNN

Коротко про вбивство Сіндзо Абе

Експрем'єра Японії Сіндзо Абе застрелили у 8 липня. Під час промови прем'єра з натовпу вийшов чоловік і вистрілив із саморобної вогнепальної зброї.

Правоохоронці затримали 41-річного підозрюваного у замаху на вбивство.

ЗМІ повідомляють, що вбивця колишнього прем’єра Японії вважав, нібито Абе був пов'язаний з релігійною сектою, через яку збанкрутувала матір нападника.

Що відомо про Сіндзо Абе

Абе було 67 років. Він народився у Токіо у сім'ї політика. Навчався у США та Японії. В політику прийшов у 90-х.

Вперше на посаді прем'єр-міністра перебував у 2006 – 2007 роках. Вдруге обійняв цю посаду у 2012 році. Пішов у відставку через 8 років. Причиною такого рішення назвав проблеми зі здоров'ям.

В Україні Абе побував у 2015 році. Тоді це був перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави в історії японсько-українських відносин.

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