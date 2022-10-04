В Токио сообщили, что баллистическая ракета перелетела через Японию и упала в Тихий океан. Страна – обеспокоена.

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Из-за инцидента в Японии включили воздушную тревогу. Кроме того, жители северных регионов страны призвали быть готовыми к эвакуации. Тем временем всех, кто находится на территории страны, призывали найти укрытие.

СМИ сообщают, что это, по меньшей мере, пятая ракета, которую КНДР запускала в течение 10 дней.

В КНДР приняли закон о ядерном оружии

В КНДР в сентябре 2022 года был принят закон, который официально позволяет применить ядерное оружие. Это вроде бы можно сделать в "случае угрозы". Кроме того, использовать ядерку теперь могут в случае нападения на руководство или для победы в войне.

Ким Чен Ын произнес целую речь и назвал закрепление ядерного статуса КНДР вроде бы необратимым. После принятия законопроекта он добавил, что страна якобы никогда не откажется от ядерного оружия. Похоже, что КНДР и Россия живут по одинаковым методичкам.