Японська влада обіцяє повідомили деталі, як тільки вони з'являться. Наразі закликають вжити можливих заходів безпеки.

Раніше Повітряна тривога у Японії: КНДР запустила балістичну ракету уп'яте за 10 днів

Реакція Японії

У Токіо зазначили, що докладуть максимум зусиль для збору та аналізу інформації. Також закликали забезпечити безпеку літаків, суден та іншого майна.

Попередили, що слід бути готовими до непередбачених ситуацій.

Ракет було дві

Військові Південної Кореї теж повідомляють, що КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік східного узбережжя, пише Reuters. Ба більше, берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея, можливо, випустила й другу ракету. Потім підтвердили, що випустили 2 балістичні ракети малої дальності.

За інформацією телеканалу NHK, запущена ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

Що цьому передувало

У Японії 4 жовтня лунала повітряна тривога. Опісля пояснили, що над країною пролетіла балістична ракета з КНДР. Вона впала у Тихому океані. Однак тоді жителів північних регіонів просили бути готовими до евакуації.

На дії КНДР відреагували Штати. Радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що США продовжать захист як Японії, так і Південної Кореї.

Згодом США та Південна Корея випустили ракети у відповідь на випробування КНДР. Ракетний залп пішов у море.

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