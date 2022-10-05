Тепер же Південна Корея та військові зі США провели спільні ракетні навчання. Вони відбулися для демонстрації відповіді на запуски Північною Кореєю балістичної ракети.

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Ракетний залп випустили у море

У середу 5 жовтня об'єднаний комітет навчальних штабів Південної Кореї повідомив про випуск ракетного залпу у море. Його спільно здійснили південнокорейські й американські військові.

Пізніше надійшла інформація, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу невдовзі після запуску. Тож вона розбилася під час навчань. На щастя, ніхто не постраждав.

Тоді місцеві мешканці повідомили, що над військовою базою здіймається дим. Також розповідали про пожежу. Її спричинив витік ракетного палива. Зауважимо, що попри те, що сам снаряд мав боєголовку, вона не вибухнула.

А тепер коротко нагадаємо, що стало останньою краплею перед проведенням ракетних навчань. Отже, напередодні КНДР випустив п'яту балістичну ракету за 10 днів. І цей запуск неабияк сколихнув громадськість.

Ракета пролетіла над Японією

У Японії 4 жовтня пролунала повітряна тривога. Пізніше в Токіо зауважили, що над країною пролетіла балістична ракета з КНДР, яка впала у Тихому океані. Тоді ж місцева влада звернулася до мешканців північних регіонів країни. Їх закликали бути готовими у будь-який момент до евакуації.

На ракетний запуск тоді відреагували у США та ЄС. Наприклад, радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван проводив телефонні розмови з генсеком Акібою Такео з Секретаріату національної безпеки Японії, а також директором Управління національної безпеки Кореї Кім Сон Ханом. Вони обговорили питання спільної безпеки. Крім того, Салліван переконав, що США продовжать захист як Японії, так і Південної Кореї.

Крім того, у США працюватимуть над тим, щоб обмежувати можливості КНДР. Особливо у світлі використання нею заборонених балістичних ракет, а також зброї масового винищення.

Очільник Європейської Ради Шарль Мішель теж засудив навмисну спробу КНДР поставити під загрозу безпеку в регіоні. За його словами, випуск балістичної ракети – невиправдана агресія, а також кричуще порушення міжнародного права.

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