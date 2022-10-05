Теперь же Южная Корея и военные из США провели совместные ракетные учения. Они прошли для демонстрации ответа на запуски Северной Кореей баллистической ракеты.

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Ракетный залп был выпущен в море.

В среду 5 октября объединенный комитет обучающих штабов Южной Кореи сообщил о выпуске ракетного залпа в море. Его совместно совершили южнокорейские и американские военные.

Позже поступила информация, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска. Она разбилась во время учений. К счастью, никто не пострадал.

Тогда местные жители сообщили, что над военной базой поднимается дым. Также рассказывали о пожаре. Его вызвала утечка ракетного топлива. Отметим, что, несмотря на то, что сам снаряд имел боеголовку, она не взорвалась.

А теперь коротко напомним, что стало последней каплей перед проведением ракетных учений. Итак, накануне КНДР выпустил пятую баллистическую ракету за 10 дней. И этот запуск изрядно всколыхнул общественность.

Ракета пролетела над Японией.

В Японии 4 октября раздалась воздушная тревога. Позже в Токио отметили, что над страной пролетела упавшая в Тихом океане баллистическая ракета из КНДР. Тогда же местные власти обратились к жителям северных регионов страны. Их призывали быть готовы в любой момент к эвакуации.

На ракетный запуск отреагировали тогда в США и ЕС. Например, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проводил телефонные разговоры с генсеком Акибой Такео из Секретариата национальной безопасности Японии, а также директором Управления национальной безопасности Кореи Ким Сон Ханом. Они обсудили вопросы общей безопасности. Кроме того, Салливан убедил, что США продолжат защиту как Японии, так и Южной Кореи.

Кроме того, в США будут работать над тем, чтобы ограничивать возможности КНДР. Особенно в свете использования им запрещенных баллистических ракет, а также оружия массового истребления.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель тоже осудил намеренную попытку КНДР поставить под угрозу безопасность в регионе. По его словам, выпуск баллистической ракеты – неоправданная агрессия, а также вопиющее нарушение международного права.

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