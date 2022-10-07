Совет нацбезопасности Южной Кореи провел экстренное заседание после того, как Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты малой дальности, что стало шестым испытанием за 12 дней.

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Ударная группа авианосцев "Рональда Рейгана" сейчас действует в Японском море.

Совет национальной безопасности предупредил, что провокация Северной Кореи встретит более мощный ответ, как продемонстрировала передислокация авианосца "Рональда Рейгана" и его ударной группы в Восточное море после запуска Пхеньяном ракеты, пролетевшей над Японией во вторник, 4 октября.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что американская авианосная ударная группа будет передислоцирована к Японскому морю, что было охарактеризовано как "очень необычный" шаг, означавший "продемонстрировать решительную волю альянса Южной Кореи и США отвечать на любые провокации или угрозы со стороны Северной Кореи".

В ВМС США заявили, что не комментируют предстоящие операции. Представитель 7 флота США сказал, что "ударная группа авианосцев "Рональда Рейгана" сейчас действует в Японском море".

Заявление Южной Кореи о передвижении ударной группы ВМС США вызвало жесткую реакцию в КНДР.

"КНДР наблюдает за тем, как США создают серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и близ него, размещая оперативную группу авианосцев в водах у полуострова", – говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

КНДР запустила еще две баллистические ракеты

Во вторник, 4 октября, КНДР впервые с 2017 запустила баллистическую ракету над Японией. Это привело к воздушной тревоге в стране и временному прекращению движения поездов в северной Японии. Ракета преодолела около 4500 км.

После этого группа истребителей Южной Кореи и США совершила общий тренировочный вылет, во время которого корейский F-15K совершил пуск двух бомб типа JDAM.

6 октября КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Это уже шестое ракетное испытание Пхеньяна за последние 12 дней.

США ответ на провокации КНДР решили созвать Совбез ООН.

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