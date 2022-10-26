Вашингтон та його союзники вважають, що Північна Корея може відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року.

До речі КНДР знову запустила балістичну ракету та направила літаки до кордону Південної Кореї

Які заходи реагування застосують щодо КНДР

На пресконференції в Токіо виступив перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон.

Ми погодилися з тим, що будуть потрібні безпрецедентні масштаби реагування, якщо Північна Корея проведе сьоме ядерне випробування,

– заявив Чо.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман закликала КНДР утриматись від подальших дестабілізацій. За її словами, в Раді безпеки розуміють, що будь-яке застосування ядерної зброї неймовірно змінить світ.

Співпраця КНДР та Росії: що відомо

Спецагент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто припустив, що окупанти можуть спробувати залучити КНДР до війни проти України. Так само, як це вдалось зробити з Іраном.

У Державному департаменті США також вважають, що Росія, розуміючи поразку, намагається заручитись підтримкою країн-вигнанців. Так, окрім Ірану, Кремль вивчає можливість домовленостей з Північною Кореєю.

За даними американської розвідки, Росія купує артилерійські снаряди та ракети в Північної Кореї. Їхня кількість сягає мільйонів.

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