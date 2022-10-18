Про це в інтерв'ю для 24 каналу розповів спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто.

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"Якщо хтось і звернеться за допомогою до КНДР – то це означає, що він стоїть на колінах. Тобто це нереально. Росіяни мають ще багато карт в рукаві, за винятком ядерної зброї, не будемо себе обманювати", – сказав військовий.

Не врятує і ядерна зброя

За словами Дебатто, у Росії все ще є величезні запаси радянської зброї. Цього вистачить, щоб тривалий час тероризувати українців.

"Вони можуть бомбардувати постійно кілька тижнів, але потім все закінчиться. І тут вони нічого не вдіють, бо просто не буде звідки взяти зброю", – зазначив Дебатто.

Військовий вважає, що росіяни не здаватимуться і не припинятимуть війну поки президентом є Владімір Путін. Проте для загарбників немає іншого варіанту як здатися, оскільки проти них весь світ.

Для Путіна тут взагалі немає іншого виходу. Навіть якщо він застосує тактичну ядерну зброю, то все стане лише набагато гірше. Для Росії один лише вихід – здатися або програти, – сказав Дебатто.

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