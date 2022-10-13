Про це заявили військові Південної Кореї. За їхніми даними, запуск стався вранці в п'ятницю (різниця з Києвом у +6 годин)

Важливо Знову за старе: КНДР запустила ракети в бік Японського моря, – ЗМІ

Водночас у Південній Кореї не надали додаткових подробиць, включно з тим, як далеко пролетіла ракета та чи збили її сили ППО.

Міністерство оборони Японії також підтвердили, що Північна Корея здійснила запуск ракети. Зауважимо, що Північна Корея у четвер, 12 жовтня, запустила 2 стратегічні крилаті ракети великої дальності. Ракети були випущені з провінції Південний Пхенан у бік Жовтого моря і за трохи більше за 2,7 години подолали відстань 2 тисячі кілометрів. Західні експерти сумніваються в тому, що ці ракети здатні нести ядерні боєголовки.

Що про це кажуть у КНДР

Додамо, що ще з кінця вересня Північна Корея постійно проводить ракетні випробування. Зокрема, країна провела серію навчань, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Південній Кореї. 6 жовтня Північна Корея випустила балістичні ракети у бік Японського моря.

Це передувало тому, що у вересні КНДР затвердила нову ядерну доктрину. Закон оголошує Північну Корею ядерною державою та закріплює право завдавати попереджувальних ядерних ударів для свого захисту.

У Північній Кореї заявили, що метою випробувань 13 – 14 жовтня була перевірка "підвищеної спроможності ядерних бойових сил до реагування". Натомість США перемістили авіаносну ударну групу ВМС до берегів Корейського півострова.

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