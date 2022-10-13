Об этом заявили военные Южной Кореи. По их данным, запуск произошел утром в пятницу (разница с Киевом в 6 часов)

Снова за старое: КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, - СМИ

В то же время в Южной Корее не предоставили дополнительных подробностей, включая, как далеко пролетела ракета и сбили ли ее силы ПВО.

Министерство обороны Японии также подтвердили, что Северная Корея произвела запуск ракеты. Заметим, что Северная Корея в четверг, 12 октября, запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Ракеты были выпущены из провинции Южный Пхенан в сторону Желтого моря и за чуть более 10 тысяч секунд преодолели расстояние в 2 тысячи километров. Западные эксперты сомневаются, что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки.

Что об этом говорят в КНДР

Еще с конца сентября Северная Корея постоянно проводит ракетные испытания. В частности, страна провела серию учений, чтобы имитировать удары ядерным оружием по Южной Корее. 6 октября Северная Корея выпустила баллистические ракеты в направлении Японского моря.

Это предшествовало тому, что в сентябре КНДР утвердила новую ядерную доктрину. Закон объявляет Северную Корею ядерным государством и закрепляет право наносить упреждающие ядерные удары для своей защиты.

В Северной Корее заявили, что целью испытаний 13-14 октября была проверка "повышенной способности ядерных боевых сил к реагированию". США переместили авианосную ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова.

Интересно – Какое оружие может получить Украина от Южной Кореи: смотрите видео