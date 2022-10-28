Военные Южной Кореи зафиксировали пуск "неустановленной ракеты" с территории КНДР. Известно, что она полетела в направлении Восточного моря.

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Что известно о запуске ракет

Впоследствии военные уточнили информацию и указали, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Запуск состоялся в ходе очередных учений. Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, что США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР ответом "беспрецедентного" масштаба, если она проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизаций. По ее словам, в Совбезе понимают, что любое применение ядерного оружия невероятно изменит мир.

Отметим, что КНДР уже не в первый раз запустила ракеты в сторону Японского моря. Подобное произошло 9 октября, после того, как США и Южная Корея завершили совместные учения.

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Россия понимая поражение, пытается заручиться поддержкой стран-изгнанников. Так, кроме Ирана, Кремль изучает возможность договоренностей с Северной Кореей.

Такие действия России в Государственном Департаменте США оценивают как отчаяние. Однако предостерегают, что это не делает Россию менее опасной.

Ранее в КНДР официально заявили, что никогда не поставляли оружие или боеприпасы России и не планируют этого делать. Там отвергли предположение США о вероятном соглашении по поставке оружия России.

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