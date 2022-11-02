Як передають журналісти, Владімір Путін нібито не брав участі в цих розмовах, які відбувалися на тлі посилення ядерної риторики Кремля та невдач росіян на полі бою.

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Але той факт, що вищі російські військові керівники брали участь у таких дискусіях, занепокоїв адміністрацію президента США Джо Байдена.

Зверніть увагу! Розвіддані про ці розмови були поширені всередині американського уряду в середині жовтня.

Чи бачать у США можливість завдання Росією ядерного удару

Американські офіційні особи заявили, що вони не бачили жодних доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місця або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Американські високопосадовці особи не стали описувати сценарії, які розглядалися російським військовим керівництвом для застосування ядерної зброї. Однак директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявляв, що підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї можуть: