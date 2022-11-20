Россия перебрасывает из Беларуси в свои границы около сотни ракет для С-300 и С-400. Аналитики высказали свои предположения на этот счет. Подробнее рассказывает 24 канал.
Россияне перевозят ракеты из Беларуси: зачем
Оккупанты могут применить "грязную бомбу"
The Mirror сообщает, что с 9 по 13 ноября было зафиксировано около 20 полетов Ил-76 из Беларуси на Запад и Юг России.
Каждый самолет был загружен поддонами с ракетами. В общей сложности не менее 70. Оружие было размещено на аэродромах в Миллерово и Ростове-на-Дону.
Аналитики утверждают, что перемещение ракет С-300 и С-400 является либо признаком того, что Россия принимает меры против потенциального удара со стороны Украины в ответ на недавние удары Москвы, либо признаком еще большего преступления — использования "грязной бомбы",
– отметили СМИ.
Заметим, что ранее о перемещении российских Ил-76 уже сообщали расследователи из "Белорусского Гаюна". Подробнее читайте по этой ссылке.
Поиски "грязной бомбы" в Украине: МАГАТЭ завершило анализ 3 ядерных объектов
Кратко, что нужно знать о "грязной бомбе"
- 23 октября министр обороны Шойгу позвонил по телефону во Францию, Турцию, США и Великобританию и цинично заявил, что якобы Украина готовит "грязную бомбу".
- На эти абсурдные заявления отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что такие выдумки Кремля могут означать только то, что они создали основу для этого теракта. В Украину пригласили миссию МАГАТЭ.
- В институте изучения войны считают, что такие заявления направлены исключительно для устрашения и сдерживания международных партнеров Украины.
- МАГАТЭ завершило соответствующий анализ 3 ноября. Эксперты провели исследование в 3 точках, на которые указывали российские власти. В частности, в Институте ядерных исследований в Киеве, Южмаш в Днепре и Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул: " Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах нахождения".
Вас может заинтересовать – Что такое "грязная бомба": смотрите видео