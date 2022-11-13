Расследователи "Беларускі Гаюн" предполагают, что страна-агрессор вывозит ракеты к С-300 и С-400 на оккупированный Донбасс.

Интересно Сможет ли Украина уничтожить логистику России без ударов по ее территории.

Есть три версии

В частности, за последние два дня расследователи зафиксировали 8 прилетов российских Ил-76 в аэропорт в Мачулищах:

11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5 – 4,5 часа,

12 ноября – 5,5 – 6,5 часа.

Такая продолжительность довольно долгая для разгрузки самолетов, поэтому в мониторинговой группе предположили три версии, зачем российские самолеты прилетали в Беларусь:

завоз новых ракет и/или амуниции в Беларусь;

вывоз ракет и/или амуниции из Беларуси в Россию;

одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.

Почему существует вероятность вывоза ракет

Кроме длительного пребывания российских самолетов на авиабазе возле Минска, есть и другие причины предполагать, что россияне вывозят свои боеприпасы. В частности, накануне прилета Ил-76, 9 и 10 ноября, в направлении аэродрома зафиксировали движение 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400. На них было по 4 ракетных контейнера, а это по меньшей мере 64 ракеты.

Предполагают, что эти ракеты сейчас направляются в Ростовскую, Брянскую и Московскую области, откуда может произойти поставка ракет группировкой на Луганском и Донецком направлениях.

Расследователи считают, что пока нет подтверждений первой и третьей версий, ведь не зафиксировали вывоз вооружения из аэропорта после возможной разгрузки Ил-76

То есть самая реальная версия на данный момент – "просто завоз ракет в РБ", а для подтверждения версии с одновременным завозом и вывозом разного оружия – пока недостаточно данных,

– сообщили в телеграм-канале "Беларускі Гаюн".



Зафиксированы полеты российских самолетов / Инфографика Беларускі Гаюн

Активность России в Беларуси: последние новости

Отметим, что это не в первый раз Россия вывозит технику из Беларуси. Так, в октябре страна-агрессор вывозила боеприпасы и технику. Это значит, что она для ведения боевых действий стала использовать белорусские запасы.

Также в сети не раз звучало предположение, что с территории Беларуси может готовиться нападение. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассмотрел боеспособный потенциал северной соседки и оценил вероятность такого нападения.

Недавно стало известно, что Россия перебросила в Беларусь самолеты-носители смертоносных ракет. Речь идет о трех самолетах класса МиГ-31К.

Достойно внимания – в Беларусь продолжают прибывать российские мобилизованные оккупанты: смотрите видео