Расследователи "Беларускі Гаюн" предполагают, что страна-агрессор вывозит ракеты к С-300 и С-400 на оккупированный Донбасс.
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Есть три версии
В частности, за последние два дня расследователи зафиксировали 8 прилетов российских Ил-76 в аэропорт в Мачулищах:
- 11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5 – 4,5 часа,
- 12 ноября – 5,5 – 6,5 часа.
Такая продолжительность довольно долгая для разгрузки самолетов, поэтому в мониторинговой группе предположили три версии, зачем российские самолеты прилетали в Беларусь:
- завоз новых ракет и/или амуниции в Беларусь;
- вывоз ракет и/или амуниции из Беларуси в Россию;
- одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.
Почему существует вероятность вывоза ракет
Кроме длительного пребывания российских самолетов на авиабазе возле Минска, есть и другие причины предполагать, что россияне вывозят свои боеприпасы. В частности, накануне прилета Ил-76, 9 и 10 ноября, в направлении аэродрома зафиксировали движение 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400. На них было по 4 ракетных контейнера, а это по меньшей мере 64 ракеты.
Предполагают, что эти ракеты сейчас направляются в Ростовскую, Брянскую и Московскую области, откуда может произойти поставка ракет группировкой на Луганском и Донецком направлениях.
Расследователи считают, что пока нет подтверждений первой и третьей версий, ведь не зафиксировали вывоз вооружения из аэропорта после возможной разгрузки Ил-76
То есть самая реальная версия на данный момент – "просто завоз ракет в РБ", а для подтверждения версии с одновременным завозом и вывозом разного оружия – пока недостаточно данных,
– сообщили в телеграм-канале "Беларускі Гаюн".
Зафиксированы полеты российских самолетов / Инфографика Беларускі Гаюн
Активность России в Беларуси: последние новости
- Отметим, что это не в первый раз Россия вывозит технику из Беларуси. Так, в октябре страна-агрессор вывозила боеприпасы и технику. Это значит, что она для ведения боевых действий стала использовать белорусские запасы.
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