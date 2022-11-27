Про це 27 листопада розповіли у Генштабі Збройних Сил України. Зазначили, що ворог переміщує особовий склад та військову техніку для відновлення втрат.
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"Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України коштом переведення окремих підрозділів з території Білорусі після набуття ними бойових спроможностей", – написали у Генштабі.
Загроза з Білорусі
Військовий експерт та аналітик Андрій Харук вважає, що безпосередньо білоруська армія не несе загрози. За його словами, вона й так виснажена, оскільки допомагає окупантам.
"З точки зору військової потуги Білорусь для Росії – як Італія для Німеччини в роки Другої світової війни. Як казав Гітлер: "Італія коштуватиме мені десяти дивізій. Якщо вона буде союзником, щоб захищати, якщо ворогом – щоб перемогти", – розповів Харук.
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Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей несподівано помер 26 листопада. Він планував зустрітися 28 листопада з російським колегою Сєргєєм Лавровим.
- Білоруські прикордонники привезли до рубежу з Україною нелегалів з Пакистану та Бангладеш.
- Головне управління розвідки повідомила, що нападу з Білорусі не буде наприкінці листопада. За словами розвідників, чутки про вторгнення поширює Росія.
- Білорусь хоче працювати з Іраном у сфері безпеки та економіки. Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни.