Про це 27 листопада розповіли у Генштабі Збройних Сил України. Зазначили, що ворог переміщує особовий склад та військову техніку для відновлення втрат.

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"Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України коштом переведення окремих підрозділів з території Білорусі після набуття ними бойових спроможностей", – написали у Генштабі.

Загроза з Білорусі

Військовий експерт та аналітик Андрій Харук вважає, що безпосередньо білоруська армія не несе загрози. За його словами, вона й так виснажена, оскільки допомагає окупантам.

"З точки зору військової потуги Білорусь для Росії – як Італія для Німеччини в роки Другої світової війни. Як казав Гітлер: "Італія коштуватиме мені десяти дивізій. Якщо вона буде союзником, щоб захищати, якщо ворогом – щоб перемогти", – розповів Харук.

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