Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, Іран уже не приховує своєї співпраці з Росією і країна-агресорка почала отримувати креслення та компоненти для ударних безпілотників.
До теми Іран провів з Україною експертну зустріч щодо дронів, які використовує Росія: що кажуть в МЗС
Білорусь планує співпрацювати з Іраном
Нещодавно прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та, можливо, співпрацю у сфері безпеки.
Головченко зустрівся з першим віцепрезидентом Ірану Мохаммадом Мохбером і, ймовірно, зустрінеться з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та іншими офіційними особами найближчими днями.
Експерти кажуть, що візит Головченка в Тегеран відбувся після повідомлення розвідки України про те, що Іран може допомогти Білорусі у виробництві артилерійських снарядів.
Іран співпрацює з Росією: останні новини
- Глава Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата попередив Іран і заявив, що якщо країна передасть Росії балістичні ракети, то від Ізраїлю наша держава отримає високоточні ракети.
- Іран провів з Україною експертну зустріч щодо дронів, якими атакує Росія.
- У МЗС кажуть, що українська сторона робить все можливе, щоб Росія не мала можливості використовувати іранську зброю.
- В українській розвідці наголосили, що більшість компонентів, з яких складаються іранські дрони, виготовлені компаніями зі США та Європи.
- До речі, Ізраїль звинуватив Іран в атаці танкера дроном-камікадзе. Мовиться про судно Pacific Zircon, яке перевозить нафту.
Варте уваги – США потужно попередили Іран та Росію: дивіться відео