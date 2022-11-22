Відповідні інформацію повідомили фахівці воєнної розвідки України. Вони пообіцяли, що передадуть дані до міжнародних організацій.

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Розвідка розповіла, звідки деталі до іранських дронів

Згідно з даними розвідки, зібраних зі збитих в Україні іранських безпілотників, більшість частин дронів-камікадзе виробляються компаніями в:

США;

Європі,

а також в інших країнах-союзниках.

Фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників – американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим,

– заявили розвідники.

За даними Головного управління розвідки західних чиновників і аналітиків ці факти турбують. Ба більше, це спонукає уряд США до розслідування.

Окрім того, відомо, що наша розвідка виявила, що деталі дронів марковані офіційною мовою Ірану, тобто фарсі.

"Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій", – пообіцяли розвідники.

Що відомо про іранські дрони-камікадзе в Україні

Іран та Москва довгий час заперечували постачання в Україну дронів-камікадзе. Та вже на початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив, що справді Тегеран передавав Росії безпілотники. Проте нібито тільки до 24 лютого 2022 року – тобто до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проте дуже швидко наша розвідка спростувала дані іранського міністра. Зокрема, вона виявила, що гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому 2022 року. А після того його ще склали та відправили в Україну.

Вже 19 листопада американське видання, посилаючись на дані розвідок США та Європи, повідомило, що Москва на початку листопада таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотників. Їх мають створити на території Росії.

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