Кремль не тільки зазнає поразок безпосередньо на лінії фронту – тобто на суші, а також має чималі проблеми у Чорному морі. У суботу, 18 листопада, ЗМІ повідомили про атаку на нафтовий термінал на півдні держави-терористки.

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Україна підриває вплив Росії на воді

Найголовніше в інциденті, що стався 18 листопада, є те, що поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту Росії. Тобто ворожа держава ризикувала втратити чималі потужності.

Також у Міноборони Великої Британії зазначають, що російському морському командуванню довелось перенести чимало операцій на підводних човнах. Сталося це завдяки тому, що українські військові влітку атакували базу в окупованому Севастополі.

Російське командування, ймовірно, стурбоване через загрози, що існують для флотилії десантних кораблів в Новоросійську. Ці судна – досить вразливі,

– констатували в Лондоні.

Окрім того, там переконані, що Чорноморський флот є важливим у постачанні військових сил на війну проти України. Зокрема, його роль зросла після атаки на Керченський міст у жовтні.

Зверніть увагу! Деталі інциденту в Новосибірську поки невідомі, однак британські розвідки наголосили, що будь-яка здатність України проявляти, чи бодай натякати, на свою міць та силу є справжнім викликом та ударом по іміджу Росії.

Що таке Чорноморський флот Це частина військово-морських сил Росії, яка розташована у Чорному морі. Окрім того, кораблі мають вихід до Середземного моря. База дислокації флоту розташована у Севастополі, та з 2019 року нею керує Іґарь Осіпов. Друга за значущістю військово-морська база флоту розташована якраз-таки у Новоросійську.

Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що Чорноморський флот наприкінці жовтня перестав патрулювати узбережжя Севастополя. Про це свідчать супутникові знімки.

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