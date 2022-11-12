І ось через майже 2 тижні з Чорноморським флотом щось трапилося. Це добре видно на супутникових знімках.
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Чорноморський флот зник
На супутниковому знімку 12 листопада добре видно, що Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя та порт міста.
Російські кораблі зникли зі супутникових знімків / Фото з твіттеру H I Sutton
У мережі уже навіть відреагували мемом на такі нові дані. Жартують, що росіяни раптово стали боятися "Флоту морських дронів України".
Вибухи біля Севастополя: що відомо
- Бавовна у Криму прогриміла зранку 29 жовтня. Серед кораблів, які отримали пошкодження, був й "Адмірал Макаров", який номінально виконував функцію флагмана після втрати росіянами крейсера "Москва". Основним завданням цього фрегата було ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.
- Ба більше, появилися супутникові фото, за якими можна припустити, що "Адмірал Макаров" може мати пошкоджений борт.
- На такі вибухи тролінгом відповіли навіть у Офісі Президента. Так, зважаючи на абсурді закиди Москви щодо бойових гусаків та комарів, у Зеленського заявили, що кораблі атакували спеціально навчені бойові качки.
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