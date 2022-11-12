І ось через майже 2 тижні з Чорноморським флотом щось трапилося. Це добре видно на супутникових знімках.

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Чорноморський флот зник

На супутниковому знімку 12 листопада добре видно, що Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя та порт міста.



Російські кораблі зникли зі супутникових знімків / Фото з твіттеру H I Sutton

У мережі уже навіть відреагували мемом на такі нові дані. Жартують, що росіяни раптово стали боятися "Флоту морських дронів України".

Вибухи біля Севастополя: що відомо

Бавовна у Криму прогриміла зранку 29 жовтня. Серед кораблів, які отримали пошкодження, був й "Адмірал Макаров", який номінально виконував функцію флагмана після втрати росіянами крейсера "Москва". Основним завданням цього фрегата було ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.

Ба більше, появилися супутникові фото, за якими можна припустити, що "Адмірал Макаров" може мати пошкоджений борт.

На такі вибухи тролінгом відповіли навіть у Офісі Президента. Так, зважаючи на абсурді закиди Москви щодо бойових гусаків та комарів, у Зеленського заявили, що кораблі атакували спеціально навчені бойові качки.

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