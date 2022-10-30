Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зізнався, атаку на Севастополь здійснили спеціально навчені бойові качки. Завдання виконували, звісно ж, за стандартами НАТО.

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"Поради" для окупантів

Арахамія додав, що про славнозвісних качок неодноразово писала російська пропаганда, яка знову виявилася правою. Втім, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк порадив окупантам не панікувати. За його словами, можна вимкнути камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території.

Після "зворотнього наступу" до кордонів 1991 року скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну, а "Чорноморський флот" просто сплив,

– потролив Подоляк.

Вибухи у Севастополі: що відомо

Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці дислокації російського флоту виникла пожежа.

У мережі пишуть, що пошкоджено щонайменше 3 російські кораблі-носії "Калібрів", зокрема, нібито фрегат "Адмірал Макаров". Щоправда, офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

Окупанти традиційно розганяють свої "версії", нібито Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Ба більше, звинувачують Велику Британію в буцімто підготовці українських військових до атаки по російських кораблях.

Детальніше – що сталось в Севастополі, головне про вибухи: відео