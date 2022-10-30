Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, атаку на Севастополь совершили специально обученные боевые утки. Задачи выполняли, конечно, по стандартам НАТО.

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"Советы" для оккупантов

Арахамия добавил, что о знаменитых утках неоднократно писала российская пропаганда, которая вновь оказалась правой. Впрочем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантам не паниковать. По его словам, можно выключить камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории.

После "обратного наступления" к границам 1991 года скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну, а "Черноморский флот" просто всплыл,

– потролил Подоляк.

Взрывы в Севастополе: что известно

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, после которых на месте дислокации российского флота возник пожар.

В сети пишут, что повреждены по меньшей мере 3 российских корабля-носителя "Калибров", в частности, якобы фрегат "Адмирал Макаров". Правда, официально эту информацию еще не подтвердили.

Оккупанты традиционно разгоняют свои "версии", якобы Черноморский флот "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Более того, обвиняют Великобританию в якобы подготовке украинских военных к атаке по российским кораблям.

Детальнее – что произошло в Севастополе, главное о взрывах: видео