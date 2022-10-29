Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, версія про підводні безпілотники виникла у російських окупантів не дарма.

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Які можливі версії вибуху в Севастополі

Мусієнко вважає, що всьому виною є недбалість і безглузді дії росіян. Може бути, що вони самі вистрелили й пошкодили свої кораблі. Траплялися й випадки необережного поводження з боєприпасами. Можливо, це через поганий стан деякого обладнання.

Усі ці версії, звичайно, можуть бути,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, цікавою є версія росіян про підводні безпілотники, оскільки це дуже складна технологія, яку не так легко виготовляти.

Я все ж таки допускаю, що це не безпілотники підводні, а якісь бойові дельфіни або інша риба, як перелітні птахи, які мали літати,

– заявив Мусієнко.

Він зауважив, що загалом останнім часом у російських військах відбувається досить багато дивних речей, які вони потім намагаються списати на українців. А в цьому випадку окупанти, зокрема, звинувачують британців, яким раніше закидали підрив Північного потоку.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, версія про підводні безпілотники виникла не дарма. Росіяни заговорили про це для того, щоб повісити вину за події, які можуть відбуватися в майбутньому.

За його словами, не виключено, що Росія може здійснити теракт, зокрема, і щодо Турецького потоку для того, аби звинуватити українців і британців та намагатися остаточно вбити клин між Україною, Туреччиною та європейськими країнами.

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Яка мета російських заяв

Мусієнко зауважив, що росіяни одразу ж "видали" інспіровані версії. Вони не просто заявили про те, що Україна таке зробила, а йде навіть мотивація. Тобто окупанти починають одразу вигадувати, що це був теракт, який спрямований, наприклад, на те, аби жовтня зірвати зернову угоду чи перешкодити постачанню газу.

На його думку, Північний потік не даремно з'явився у версії окупантів. Зараз Росією буде розроблена фейкова версія про те, що британці й українці здійснюють якісь диверсії на газопроводах, аби Москва не могла транспортувати газ.

Крім того, є ще один момент – він пов'язаний із тим, що все більше країн зараз, Європи зокрема, почали проголошувати на державному рівні, проводити рішення через свої парламенти про визнання російського путінського режиму терористичним,

– наголосив Мусієнко.

І, зауважив він, в інформаційному просторі активно поширилися меседжі, особливо після ракетного терору проти України, про те, що Росія, дійсно, є державою-спонсоркою тероризму та її треба такою визнати. І своїми нинішніми заявами Москва намагається відкинути ці звинувачення та перекинути їх на Україну.

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