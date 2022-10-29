Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. За його словами, основним завданням цього фрегата є ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.

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Як з'явився фрегат "Адмірал Макаров"

Риженко зазначив, що "Адмірал Макаров" є кораблем проєкту 1135.6. Це протичовновий фрегат. Після розпаду Радянського Союзу через дуже погану економічну ситуацію росіяни тривалий час не могли будувати кораблі.

За його словами, у 2010 році вони все ж почали будувати і перші їхні кораблі були модернізацією того, що було раніше. Тоді ж був створений такий проєкт, як "Адмірал Макаров". Перші такі кораблі пішли до Індії, а потім була закладена так звана "адміральська" серія – 6 кораблів для Чорноморського флоту.

Перші 3 кораблі вони побудували повністю і здали в Чорноморський флот. Ми знаємо – це "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Григорович",

– сказав Риженко.

Він додав, що ще 3 кораблі росіяни фактично побудували, але через відмову України постачати двигуни вони так і не були введені до складу ВМС Російської Федерації.

У чому особливість фрегата "Адмірал Макаров"

Риженко розповів, що "Адмірал Макаров" – це класичний корабель морської зони. Його основним завданням є ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.

Характерною його особливістю на відміну від оригінального проєкту 1135, це у натівській класифікації, є те, що у нього є 8 ракет "Калібр",

– наголосив ексзаступник начальника штабу ВМС України.

Він пояснив, що ці ракети можуть застосовуватися для стрільби по цілях на узбережжі на дальність до 2,5 тисячі кілометрів, зокрема й у ядерному варіанті. Такими ж самі ракетами, але з іншою системою наведення, можна стріляти по морських цілях на дальність до 400 кілометрів.

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"Адмірал Макаров" має більше символічну функцію флагмана

Риженко зауважив, що функцію флагмана "Адмірал Макаров" виконував дуже номінально. Тому що основне призначення флагмана полягає в тому, щоб бути здатним прийняти похідний штаб для управління угрупованнями сил флоту.

Тобто, пояснив він, на кораблі має перебувати певна кількість офіцерів і старшин, а саме близько 60 – 100 осіб, аби керувати угрупованням різних сил і повністю відпрацьовувати взаємодію.

На цей корабель фактично можна додатково взяти не більш як 15 офіцерів. Тобто функція управління в морі угрупованням сил дуже обмежена,

– зазначив Риженко.

До того ж, за словами військового аналітика, такий корабель повинен мати достатню кількість засобів зв'язку, щоб видавати команди на кораблі, на сили в повітрі й на узбережжі. А їх на цьому кораблі також недостатньо.

Тобто, додав він, "Адмірал Макаров" має функцію флагмана більше символічну. Це не корабель "Маунт Вітні" 6 флоту США, де може бути розташований орган управління – понад 100 осіб. Це корабель проводить навчання повністю в межах Середземного моря з покриттям операційної зони в понад 1 тисячу кілометрів. Фрегат "Адмірал Макаров" такого робити не може.

Що відомо про фрегат "Адмірал Макаров"