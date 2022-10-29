Об этом рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, основной задачей этого фрегата является ведение борьбы с подлодками и надводными кораблями.

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Как появился фрегат "Адмирал Макаров"

Рыженко отметил, что "Адмирал Макаров" является кораблем проекта 1135.6. Это противолодочный фрегат. После распада Советского Союза из-за очень плохой экономической ситуации россияне долго не могли строить корабли.

По его словам, в 2010 году они все же начали строить и первые их корабли были модернизацией того, что было раньше. Тогда же был создан такой проект, как "Адмирал Макаров". Первые такие корабли пошли в Индию, а затем была заложена так называемая адмиральская серия – 6 кораблей для Черноморского флота.

Первые три корабля они построили полностью и сдали в Черноморский флот. Мы знаем – это "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович",

– сказал Рыженко.

Он добавил, что еще 3 корабля россияне фактически построили, но из-за отказа Украины поставлять двигатели они так и не были введены в состав ВМС Российской Федерации.

В чем особенность фрегата "Адмирал Макаров"

Рыженко рассказал, что "Адмирал Макаров" – это классический корабль морской зоны. Его основной задачей является ведение борьбы с подлодками и надводными кораблями.

Характерной его особенностью в отличие от оригинального проекта 1135, это в натовской классификации, является то, что у него есть 8 ракет "Калибр",

– подчеркнул экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Он объяснил, что эти ракеты могут применяться для стрельбы по целям на побережье на дальность до 2,5 тысяч километров, в том числе и в ядерном варианте. Такими же ракетами, но с другой системой наведения, можно стрелять по морским целям на дальность до 400 километров.

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"Адмирал Макаров" имеет более символическую функцию флагмана

Рыженко отметил, что функцию флагмана "Адмирал Макаров" выполнял очень номинально. Потому что основное предназначение флагмана состоит в том, чтобы быть способным принять походный штаб для управления группировками сил флота.

То есть, пояснил он, на корабле должно находиться определенное количество офицеров и старшин, а именно около 60 – 100 человек, чтобы управлять группировкой разных сил и полностью отрабатывать взаимодействие.

На этот корабль фактически можно дополнительно взять не больше 15 офицеров. То есть функция управления в море группировкой сил очень ограничена,

– отметил Рыженко.

К тому же, по словам военного аналитика, такой корабль должен иметь достаточное количество средств связи, чтобы выдавать команды на корабли, на силы в воздухе и на побережьи. А их на этом корабле тоже недостаточно.

То есть, добавил он, "Адмирал Макаров" имеет функцию флагмана более символическую. Это не корабль "Маунт Уитни" 6 флота США, где может находиться орган управления – более 100 человек. Этот корабль проводит учения полностью в пределах Средиземного моря с покрытием операционной зоны более 1 тысячи километров. Фрегат "Адмирал Макаров" такого делать не может.

Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"