И вот спустя почти 2 недели с Черноморским флотом что-то случилось. Это хорошо видно на спутниковых снимках.

Больше об этом Севастополь под "атакой дронов": все, что известно о свежем "хлопке" в оккупированном Крыму

Черноморский флот исчез

На спутниковом снимке 12 ноября хорошо видно, что Черноморский флот России перестал патрулировать побережье Севастополя и порт города.

Беспрецедентная ситуация. Боятся "Флота морских дронов",

– прокомментировал журналист Андрей Цаплиенко.



Российские корабли исчезли со спутниковых снимков / Фото из твиттера HI Sutton

В сети уже даже отреагировали мемом на такие новые данные.

Взрывы возле Севастополя: что известно

Хлопок в Крыму прогремел утром 29 октября. Среди кораблей, получивших повреждение, был и "Адмирал Макаров", номинально выполнявший функцию флагмана после потери россиянами крейсера "Москва". Основной задачей этого фрегата было ведение борьбы с подлодками и надводными кораблями.

Более того, появились спутниковые фото, по которым можно предположить, что "Адмирал Макаров" может иметь поврежденный борт.

На такие взрывы троллингом ответили даже в Офисе Президента. Так, ввиду абсурда упреков Москвы в отношении боевых гусей и комаров, у Зеленского заявили, что корабли атаковали специально обученные боевые утки.

Интересно – кто стоит за атаками кораблей в Севастополе: смотрите видео