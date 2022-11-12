И вот спустя почти 2 недели с Черноморским флотом что-то случилось. Это хорошо видно на спутниковых снимках.
Больше об этом Севастополь под "атакой дронов": все, что известно о свежем "хлопке" в оккупированном Крыму
Черноморский флот исчез
На спутниковом снимке 12 ноября хорошо видно, что Черноморский флот России перестал патрулировать побережье Севастополя и порт города.
Беспрецедентная ситуация. Боятся "Флота морских дронов",
– прокомментировал журналист Андрей Цаплиенко.
Российские корабли исчезли со спутниковых снимков / Фото из твиттера HI Sutton
В сети уже даже отреагировали мемом на такие новые данные.
Взрывы возле Севастополя: что известно
- Хлопок в Крыму прогремел утром 29 октября. Среди кораблей, получивших повреждение, был и "Адмирал Макаров", номинально выполнявший функцию флагмана после потери россиянами крейсера "Москва". Основной задачей этого фрегата было ведение борьбы с подлодками и надводными кораблями.
- Более того, появились спутниковые фото, по которым можно предположить, что "Адмирал Макаров" может иметь поврежденный борт.
- На такие взрывы троллингом ответили даже в Офисе Президента. Так, ввиду абсурда упреков Москвы в отношении боевых гусей и комаров, у Зеленского заявили, что корабли атаковали специально обученные боевые утки.
Интересно – кто стоит за атаками кораблей в Севастополе: смотрите видео