Кадры со спутника обнародовал OSINT-аналитик Бенджамин Питетт 2 ноября, пишет 24 канал. На них видно, что корабль класса "Адмирал Григорович" был в открытом море на буксире.

Заметьте Там были взрывы, – Пентагон о "хлопке" в бухте Севастополя и причастность США к ней

В сети появились фото со спутника после атаки дронов на Севастополь

Спутниковые изображения, сделанные вчера (1 ноября – 24 канал) в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту,

– отметил аналитик.



Кадр бухты со спутника, сделанный утром 1 ноября / Фото Бенджамина Питетта



Позже корабль уже сменил местоположение / Фото Бенджамина Питетта

На первом фото видно, что корабль находился на буксире. Уже на втором фото, сделанном более чем через 5 часов, заметно, что корабль класса "Адмирал Григорович" уже у швартовой стенки Стрелковой бухты в Севастополе.

Можно предположить, что на фото фрегат "Адмирал Макаров", в свое время заменивший "Москву". Однако характер повреждений с фото заметить невозможно, ведь правая сторона корабля скрыта от камер.



Вероятно, поврежден 29 октября "Адмирал Григорович" / Фото Бенджамина Питета

В сети предполагают, что на фото – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Коротко об атаке дронами в Севастополе

29 октября в Севастополе раздался "хлопок". Враги сразу заявили об "атаке дронами" и обвинили в ней Украину и Великобританию.

Сначала так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал, что якобы в результате атаки не пострадал ни один объект. Местные жители видели черный дым.

После этого Россия заявила о повреждении корабля "Иван Голубец" в Севастополе. Однако об "Адмирале Макарове" Кремль не говорил. Хотя, по данным СМИ, он также мог существенно пострадать. Подробнее о "хлопке" в Севастопольской бухте читайте по ссылке.

К теме следует вспомнить, что из-за этой атаки Россия заявила об остановке "зернового коридора". Однако уже 2 ноября корабли с нашим зерном снова начали движение.

Смотрите также – атака в Севастополе хорошо продумана: видео