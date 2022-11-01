Новости о взрывах в Севастопольской бухте 29 октября изрядно всколыхнули как Украину, так и весь мир. Ведь, по данным аналитиков, ее атаковали не только обычными дронами, но и надводными беспилотниками. Последние наделали немало бед российскому флоту.

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Информацию об ущербе предоставлять не спешат

Высокопоставленный военный чиновник США журналистам в понедельник, 31 октября, заявил, что в стране следят за ситуацией в Севастополе. Он также подтвердил, что на временно оккупированном полуострове действительно раздавались взрывы.

Мы оцениваем, что там были взрывы, но я не собираюсь делиться оценкой ущерба и не собираюсь предоставлять никакой дополнительной информации о том, что могло вызвать эти взрывы,

– добавил он.

Чиновника спросили о причастности американских прибрежных судов к "хлопку" в Севастополе. На этот вопрос он решил не отвечать. В то же время отметил, что оккупанты продолжают терроризировать Украину.

"(Россия – 24 канал) продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, включая ее энергосистему, что повлекло за собой массовые сбои в электроснабжении", – подчеркнул он.

Кратко о взрывах в Севастопольской бухте

"Хлопок" в Севастопольскую бухту подвезли 29 октября. Согласно данным местных "властей", тогда работала ПВО, которая отстреливала дроны.

На это позже отреагировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, на российских захватчиков могли напасть те самые боевые комары, которых они ужасно боятся.

Вскоре она заметила, что взрывы в Севастопольской бухте могли произойти из-за несуразной работы российской ПВО. Ни для кого уже не секрет, что ракеты часто приземляются неподалеку от места запуска.

В минобороны России в тот же день сообщили о повреждениях тральника "Иван Голубец". Расследователи же предположили, что надводный беспилотник мог уничтожить также большую рыбу – "Адмирала Макарова", который заменил тот же крейсер "Москва".

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