Кадри з супутника оприлюднив OSINT-аналітик Бенджамін Пітетт 2 листопада, пише 24 канал. На них видно, що один з кораблів класу "Адмірал Григорович" був у відкритому морі на буксирі.
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У мережі з'явились фото з супутника після атаки дронів на Севастополь
Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту,
– зазначив аналітик.
Кадр бухти з супутника, зроблений вранці 1 листопада / Фото Бенджаміна Пітетта
Пізніше корабель вже змінив місце розташування / Фото Бенджаміна Пітетта
На першому фото видно, що корабель перебував на буксирі. Вже на другому фото, зробленому через понад 5 годин, помітно, що корабель класу "Адмірал Григорович" вже біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.
Можна припустити, що на фото фрегат "Адмірал Макаров", який свого часу замінив "Москву". Проте характер ушкоджень з фото помітити неможливо, адже права сторона корабля прихована від камер.
Ймовірно, пошкоджений 29 жовтня "Адмірал Григорович" / Фото Бенджаміна Пітетта
У мережі припускають, що на фото – "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".
Коротко про атаку дронами в Севастополі
- 29 жовтня у Севастополі пролунала "бавовна". Вороги одразу заявили про "атаку дронами" та звинуватили в ній Україну та Велику Британію.
- Спочатку так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв написав, що нібито внаслідок атаки не постраждав жоднісінький об'єкт. Та місцеві жителі бачили чорний дим.
- Після цього Росія заявила про пошкодження корабля "Іван Голубець" у Севастополі. Однак про "Адмірала Макарова" Кремль не говорив. Хоч, за даними ЗМІ, він також міг суттєво постраждати. Детальніше про "бавовну" в Севастопольській бухті читайте за посиланням.
- До теми варто пригадати, що через цю атаку Росія заявила про зупинення "зернового коридору". Проте вже 2 листопада кораблі з нашим зерном знову почали рух.
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