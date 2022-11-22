Соответствующую информацию сообщили специалисты военной разведки Украины. Они пообещали, что передадут данные международным организациям.

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Разведка рассказала, откуда детали к иранским дронам

Согласно данным разведки, собранных со сбитых в Украине иранских беспилотников, большинство частей дронов-камикадзе производятся компаниями в:

США;

Европе,

а также в других странах-союзниках.

Специалисты военной разведки Украины исследовали, что три четверти компонентов иранских беспилотников – американского производства. Эти выводы были сделаны после того, как украинские воины сбили несколько беспилотников, в том числе приземлившегося невредимым Mohajer-6,

– заявили разведчики.

По данным Главного управления разведки западных чиновников и аналитиков эти факты беспокоят. Более того, это побуждает правительство США к расследованию.

Кроме того, известно, что наша разведка обнаружила, что детали дронов маркированы на официальном языке Ирана, то есть фарсе.

"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций", – пообещали разведчики.

Что известно об иранских дронах-камикадзе в Украине

Иран и Москва долгое время отрицали поставки в Украину дронов-камикадзе. Но уже в начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что действительно Тегеран передавал России беспилотники. Однако якобы только до 24 февраля 2022 – то есть до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако очень быстро наша разведка опровергла данные иранского министра. В частности, она обнаружила, что винт беспилотника Mohajer-6 был сделан только в феврале 2022 года. А после этого его еще сложили и отправили в Украину.

Уже 19 ноября американское издание, ссылаясь на данные разведок США и Европы, сообщило, что Москва в начале ноября тайно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников. Они должны быть созданы на территории России.

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