Відповідні дії передбачені угодою, яку Іран і Росія уклали на початку місяця. Тож країна-агресорка, цілком імовірно, матиме можливість самостійно створювати дрони-камікадзе, якими атакуватиме Україну.
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Росія зможе виготовляти тисячі дронів
Креслення та компоненти Росії Іран передав не просто так. Це дозволить країні-агресорці виготовляти тисячі дронів-камікадзе. І якщо обидві країни повним ходом реалізовуватимуть свій план, то через кілька місяців виробництво БпЛА почнеться. А отже, уже наступного року Кремль може атакувати нашу державу безпілотниками, створеними вже у самій Росії.
Цей крок мав би зміцнити партнерство між Тегераном і Москвою. Водночас це лише посилило б негативне ставлення до обох країн як з боку України, так і її союзників, зокрема США.
Іран може переглянути підхід до партнерства
Слід розуміти, що Іран не просто так ділиться своїми знаннями та запчастинами. Це у країні роблять на тлі повідомлень від низки ЗМІ про передачу Росії зброї. Мовиться як про самі дрони, так і про балістичні ракети малої дальності класу "земля – земля".
Активне обговорення цього викликало занепокоєння в Тегерану. І це могло спонукати країну змінити свій підхід співпраці з Москвою. Мовляв, вона не отримуватиме готову зброю, а технології та знання, які дозволять її виготовляти.
Як зазначили у виданні, ті ж дрони-камікадзе не настільки складно виготовляти. Принаймні, якщо порівнювати з виробництвом іншого озброєння, яке використовується у війні.
Іран отримав попередження від Ізраїлю
- Глава Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні попередив Іран. Він зазначив, що якщо країна передасть Росії балістичні ракети, то від Ізраїлю наша держава отримає високоточні ракети.
- Напередодні Іран провів з Україною експертну зустріч щодо дронів, якими нас атакує Росія. У МЗС заявили, що українська сторона робить все можливе, щоб країна-агресорка не мала можливості використовувати іранську зброю.
- У ГУР МО зауважили, що більшість компонентів, з яких складаються іранські дрони, виготовлені компаніями зі США та Європи.
- Кількома днями раніше Ізраїль звинуватив Іран в атаці танкера дроном-камікадзе. Мовиться про судно Pacific Zircon, яке перевозить нафту. Відповідний інцидент стався у Перській затоці.
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