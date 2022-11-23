Відповідні дії передбачені угодою, яку Іран і Росія уклали на початку місяця. Тож країна-агресорка, цілком імовірно, матиме можливість самостійно створювати дрони-камікадзе, якими атакуватиме Україну.

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Росія зможе виготовляти тисячі дронів

Креслення та компоненти Росії Іран передав не просто так. Це дозволить країні-агресорці виготовляти тисячі дронів-камікадзе. І якщо обидві країни повним ходом реалізовуватимуть свій план, то через кілька місяців виробництво БпЛА почнеться. А отже, уже наступного року Кремль може атакувати нашу державу безпілотниками, створеними вже у самій Росії.

Цей крок мав би зміцнити партнерство між Тегераном і Москвою. Водночас це лише посилило б негативне ставлення до обох країн як з боку України, так і її союзників, зокрема США.

Іран може переглянути підхід до партнерства

Слід розуміти, що Іран не просто так ділиться своїми знаннями та запчастинами. Це у країні роблять на тлі повідомлень від низки ЗМІ про передачу Росії зброї. Мовиться як про самі дрони, так і про балістичні ракети малої дальності класу "земля – земля".

Активне обговорення цього викликало занепокоєння в Тегерану. І це могло спонукати країну змінити свій підхід співпраці з Москвою. Мовляв, вона не отримуватиме готову зброю, а технології та знання, які дозволять її виготовляти.

Як зазначили у виданні, ті ж дрони-камікадзе не настільки складно виготовляти. Принаймні, якщо порівнювати з виробництвом іншого озброєння, яке використовується у війні.

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