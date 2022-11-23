Соответствующие действия предусмотрены соглашением, которое Иран и Россия заключили в начале месяца. Поэтому страна-агрессорка, по всей вероятности, сможет самостоятельно создавать дроны-камикадзе, которыми будет атаковать Украину.
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Россия сможет производить тысячи дронов
Чертежи и компоненты России Иран передал не просто так. Это позволит стране-агрессору производить тысячи дронов-камикадзе. И если обе страны будут полным ходом реализовывать свой план, то через несколько месяцев производство БпЛА начнется. Следовательно, уже в следующем году Кремль может атаковать наше государство беспилотниками, созданными уже в самой России.
Этот шаг должен укрепить партнерство между Тегераном и Москвой. В то же время, это лишь усилило бы негативное отношение к обеим странам как со стороны Украины, так и ее союзников, в частности США.
Иран может пересмотреть подход к партнерству
Следует понимать, что Иран не просто так делится своими знаниями и запчастями. Это в стране делают на фоне сообщений ряда СМИ о передаче России оружия. Речь как о самих дронах, так и о баллистических ракетах малой дальности класса "земля – земля".
Активное обсуждение этого вызвало беспокойство у Тегерана. И это могло побудить страну изменить свой подход к сотрудничеству с Москвой. Мол, она не будет получать готовое оружие, а технологии и знания, позволяющие его производить.
Как отметили в издании, те же дроны-камикадзе не столь сложно производить. По крайней мере, если сравнивать с производством другого вооружения, используемого в войне.
Иран получил предупреждение от Израиля
- Глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне предупредил Иран. Он отметил, что если страна передаст России баллистические ракеты, то из Израиля наше государство получит высокоточные ракеты.
- Накануне Иран провел с Украиной экспертную встречу по поводу дронов, которыми нас атакует Россия. В МИД заявили, что украинская сторона делает все возможное, чтобы у страны-агрессорки не было возможности использовать иранское оружие.
- В ГУР МО отметили, что большинство компонентов, из которых состоят иранские дроны, изготовлены компаниями из США и Европы.
- Несколькими днями ранее Израиль обвинил Иран в атаке танкера дроном-камикадзе. Речь идет о судне Pacific Zircon, перевозящем нефть. Соответствующий инцидент произошел в Персидском заливе.
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