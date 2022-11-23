Соответствующие действия предусмотрены соглашением, которое Иран и Россия заключили в начале месяца. Поэтому страна-агрессорка, по всей вероятности, сможет самостоятельно создавать дроны-камикадзе, которыми будет атаковать Украину.

Читайте также Соглашение Ирана и России: в Минцифре объяснили, как следует противостоять новым вызовам

Россия сможет производить тысячи дронов

Чертежи и компоненты России Иран передал не просто так. Это позволит стране-агрессору производить тысячи дронов-камикадзе. И если обе страны будут полным ходом реализовывать свой план, то через несколько месяцев производство БпЛА начнется. Следовательно, уже в следующем году Кремль может атаковать наше государство беспилотниками, созданными уже в самой России.

Этот шаг должен укрепить партнерство между Тегераном и Москвой. В то же время, это лишь усилило бы негативное отношение к обеим странам как со стороны Украины, так и ее союзников, в частности США.

Иран может пересмотреть подход к партнерству

Следует понимать, что Иран не просто так делится своими знаниями и запчастями. Это в стране делают на фоне сообщений ряда СМИ о передаче России оружия. Речь как о самих дронах, так и о баллистических ракетах малой дальности класса "земля – земля".

Активное обсуждение этого вызвало беспокойство у Тегерана. И это могло побудить страну изменить свой подход к сотрудничеству с Москвой. Мол, она не будет получать готовое оружие, а технологии и знания, позволяющие его производить.

Как отметили в издании, те же дроны-камикадзе не столь сложно производить. По крайней мере, если сравнивать с производством другого вооружения, используемого в войне.

Иран получил предупреждение от Израиля

Стоит внимания – Резников раскрыл остатки ракетного арсенала России: смотрите видео